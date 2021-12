IREN, Emilia-Romagna: nel 2022 a Scandiano debutta la Tariffa Puntuale per i rifiuti

(Teleborsa) - Da inizio anno 2022 a, in provincia di Reggio Emilia, debutta lail nuovo sistema di misurazione del rifiuto indifferenziato prodotto dalle singole utenze e di calcolo della tariffa a carico di queste. Per la prima volta a Scandiano una parte della tariffa (la cosiddetta quota variabile) – fa saperein una nota – verrà calcolata sulla base della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza (domestica e non domestica).Per meglio far comprendere la novità,è stato fissato un numero minimo annuale di esposizioni del contenitore griglio, che, se rispettato, – sottolinea Iren – consente il massimo risparmio. Le esposizioni eccedenti verranno invece addebitate sulla Tari dell'anno successivo. È consigliabile pertanto – si legge nella nota – esporre il contenitore quando è pieno e attenersi alle indicazioni riportate anche sul materiale informativo.Ila seguito all'approvazione del, ha da tempo avviato un percorso che, gradualmente, ha portato oltre 25mila abitanti a praticare la raccolta "porta a porta" che ha già permesso di raggiungere e superare l'84% di raccolta differenziata. L'obiettivo di adesso – sottolinea la nota – è andare oltre, verso percentuali ancora maggiori attraverso la Tariffazione Puntuale.