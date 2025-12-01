Ecosuntek incassa 1,8 milioni di euro da GSE per tariffa incentivante di impianto fotovoltaico

Ecosuntek

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha comunicato che il GestoreServizi Energetici () ha provveduto allacon riferimento ad un impianto fotovoltaico di proprietà del Gruppo Ecosuntek che ricade nell'ambito di applicazione del D.M. 5 maggio 2011.Al fine di una completa informativa, in seguito ad una procedura di vendita a mezzo asta fallimentare relativa alla Società Energia Fotovoltaica 14, in data 11/10/2017 la controllata Eco Trade si aggiudicava il ramo d'azienda comprendente un impianto fotovoltaico della potenza di 977,44 kW situato a Pisticci (MT), con tariffa incentivante revocata. Per tale fattispecie di impianti è stato successivamente possibile richiedere l'espletando alcune procedure, come fatto dalla società.L'importo accreditato in data odierna rappresenta pertanto la componente incentivante maturata dall'impianto e sino ad oggi non corrisposta. Il GSE, con specifico provvedimento, hadi cui al sopra citato Decreto, decurtata del 10% ossia pari a 0,189 €/kWh, sino alla scadenza della convenzione.L'incasso odierno "consolidata e consentirà di ottimizzare ulteriormente i flussi finanziari", si legge in una nota.