Ecosuntek incassa 1,8 milioni di euro da GSE per tariffa incentivante di impianto fotovoltaico

(Teleborsa) - Ecosuntek
, azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha comunicato che il Gestore
Servizi Energetici (GSE
) ha provveduto alla liquidazione di circa 1,8 milioni di euro
con riferimento ad un impianto fotovoltaico di proprietà del Gruppo Ecosuntek che ricade nell'ambito di applicazione del D.M. 5 maggio 2011.
Al fine di una completa informativa, in seguito ad una procedura di vendita a mezzo asta fallimentare relativa alla Società Energia Fotovoltaica 14, in data 11/10/2017 la controllata Eco Trade si aggiudicava il ramo d'azienda comprendente un impianto fotovoltaico della potenza di 977,44 kW situato a Pisticci (MT), con tariffa incentivante revocata. Per tale fattispecie di impianti è stato successivamente possibile richiedere l'ammissione alla tariffa incentivante
espletando alcune procedure, come fatto dalla società.
L'importo accreditato in data odierna rappresenta pertanto la componente incentivante maturata dall'impianto e sino ad oggi non corrisposta. Il GSE, con specifico provvedimento, ha disposto anche la riammissione dell'impianto alla tariffa incentivante
di cui al sopra citato Decreto, decurtata del 10% ossia pari a 0,189 €/kWh, sino alla scadenza della convenzione.
L'incasso odierno "si riflette positivamente, e in misura rilevante, sulla posizione finanziaria netta
consolidata e consentirà di ottimizzare ulteriormente i flussi finanziari", si legge in una nota.(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )