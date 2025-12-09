Iren si aggiudica l’asta FER-X per il progetto agrivoltaico avanzato di Rovigo

(Teleborsa) - Il GSE
ha pubblicato le graduatorie della prima asta FER-X transitoria
, una procedura caratterizzata da una forte competitività tra gli operatori. Iren
è tra gli aggiudicatari dell’asta con il progetto agrivoltaico avanzato
che il Gruppo sta realizzando a Rovigo
, a seguito dell’acquisizione dell’autorizzazione nel 2024 da parte di Iren Green Generation.
L’impianto, con una capacità fotovoltaica
di ca 49 MWp
, è tra i primi progetti di agrivoltaico avanzato che saranno realizzati in Italia: grazie all’installazione di pannelli a oltre due metri dal suolo, garantisce la piena integrazione tra coltivazioni agricole e produzione energetica. Con un’estensione di 65 ettari
e una produzione attesa di circa 80 GWh l’anno, il progetto potrà soddisfare i consumi di 30 mila famiglie. L’investimento complessivo previsto è pari a ca 50 milioni di euro, con entrata in esercizio entro il 2027.
Nell’asta FER-X, Iren ha presentato un’offerta con sconto del 34,319%
rispetto al prezzo base di 90,689 €/MWh, risultando aggiudicataria con una tariffa
di 59,565 €/MWh
. Tenendo conto del premio zonale di 10 €/MWh previsto per la zona Nord e del correttivo inflattivo, Iren beneficerà di un contratto CfD ventennale
che garantirà di valorizzare l’energia prodotta a circa 72 €/MWh.
Un risultato che conferma la solidità della strategia industriale
del Gruppo, garantendo visibilità e protezione economica dell’investimento, già pienamente nella disponibilità di Iren Green Generation.
Questa operazione si aggiunge alla recente entrata in servizio dell’impianto fotovoltaico Iren di Noto
, in Sicilia, che con una potenza installata di 20,4 MWp, produrrà 42 GWh all’anno (equivalente al fabbisogno annuale di oltre 12 mila famiglie), e rientra fra le azioni previste nel Piano industriale 2030 che porteranno la capacità solare ed eolica di Gruppo a 430 MW.