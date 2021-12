Assegno unico figli, Bonetti: strumento universale e stabile

(Teleborsa) -introduciamo un sostegno strutturale e stabile per oltrNon solo una riorganizzazione di misure ma un aumento di risorse da 6 miliardi: consideri che 4,6 milioni di famiglie avranno in media 1.600 euro all'anno in più rispetto a oggi".Archiviata la manovra, la Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia(Iv) traccia, in un'intervista a IlSole24Ore, il consuntivo di un anno ricco per la sua delega, che si è chiuso ieri con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decretoTra le polemiche di queste settimane, l'assegno che aiuta i redditi più bassigli effetti redistributivi di un'azione di governo che nella riforma Irpef secondo alcuniE' questa la sua funzione? "No. Il disegno - risponde il ministro Bonetti - è più complesso. Il, che cambia la prospettiva, e' che per la prima volta nel nostro Paese il sostegno alle famiglie con figli si concretizza in uno strumento universale e stabile. Finora gli assegni al nucleo famigliare riguardavano i lavoratori dipendenti (non tutti) ed escludevano autonomi e persone prive di occupazione. L'aiuto, insomma, era condizionato dalla situazione lavorativa dei genitori. Ora non sarà più così: le famiglie potranno contare fino ai 21 anni dei figli su uno strumento stabile cheC'è poi chi agita l'ipotesi di un avvio ritardato dell'assegno per l'ingolfamento di richieste di Isee. E' un rischio concreto? "No. Le domande - risponde il ministro - partono il primo gennaio e le erogazioni da marzo. Le famiglie avranno tempo fino al 30 giugno per fare domanda e ricevere le retroattività.