Corea del Sud, inflazione al +3,7% a/a a dicembre

(Teleborsa) - Si mantiene su livelli elevati l'inflazione in Corea del Sud a dicembre. Secondo l'ufficio nazionale di statistica (KOSTAT),ha registrato un +3,7% su base annua. Il valore è uguale al mese precedente e leggermente al di sopra del 3,6% atteso dal mercato. Il dato su base mensile evidenzia un aumento dello 0,2%, rispetto al +0,4% di novembre e al +0,1% del consensus.Ilregistra un +2,2% a livello tendenziale ed è in aumento dello 0,4% rispetto al mese precedente. Ilal consumo per l'intero anno è salito al 2,5%, il più elevato dal 2011. La lettura risulta superiore alle attese della banca centrale della Corea del Sud, che erano per un +2,3%, secondo stime pubblicate a novembre.