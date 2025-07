Eurozona, Eurostat conferma inflazione giugno al 2%

(Teleborsa) - Confermata in salita l'inflazione dell'Eurozona a giugno. Secondo l'(EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +2% su base tendenziale, confermando la stima preliminare, rispetto al +1,9% rilevato nel mese precedente.Su base mensile, si registra una crescita dello 0,3% che conferma la prima lettura contro la variazione nulla del mese precedente.L', segna una crescita del 2,3% su base annua, in linea con la stima preliminare, e come rilevato nel mese precedente. La variazione mensile è pari a +0,4% uguale alla stima iniziale rispetto al +0% del mese prima.L'segna un +2,4% tendenziale, in linea con la stima preliminare e con il mese di maggio.