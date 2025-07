Dazi, Dombrovskis dopo lettere Trump: "Trattativa con USA va avanti"

(Teleborsa) - Sui dazi commerciali, le trattative dell'Unione europea con gli Stati UnitiLo ha affermato il commissario europeo all'Economia,interpellato sulle lettere appena notificate dal presidente Usan cui avverte che alzerà i dazi al 25% sull'import da Giappone e Corea del sud. "Le domande riguardanti le lettere inviate dagli Usa vanno rivolte agli Usa - ha aggiunto - noi non commentiamo".Sui dazi commerciali "la posizione Ue è stata chiara fin dall'inizio., ha detto Dombrovskis". "Sono stati fatti progressi" sulle questioni "di principio" nei negoziati che si sono svolti la scorsa settimana "e ci sono state anche discussioni sullo stato della situazione con i paesi membri venerdì. Ora stiamo continuando il lavoro a livello tecnico e a livello politico - ha aggiunto -. i Come promesso nel weekend, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha iniziato a pubblicare sul suo social Truth le lettere che comunicano il livello dei dazi ad alcuni importanti partner commerciali. In particolare, gli USA imporranno dazi del 25% sulle merci provenienti daQueste aliquote tariffarie rappresentano sostanzialmente un ritorno ai livelli dele: il dazio del 25% sulle merci sudcoreane è lo stesso annunciato il 2 aprile, mentre quella giapponese è leggermente aumentata: 25% contro il 24% del 2 aprile.Trump ha scritto in entrambe le lettere che i dazi