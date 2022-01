Tiscali e BFC Media non fanno prezzo su annunci trasformativi

Tiscali

(Teleborsa) - A un'ora dall'inizio delle negoziazioni, i titoli di, società di telecomunicazioni quotata su Euronext Milan, e, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'informazione sul personal business e sui prodotti finanziari,. A incidere sull'andamento delle loro azioni sonoresi noti al mercato dopo la chiusura della seduta del 30 dicembre (il 31 dicembre la borsa di Milano era chiusa). Tiscali mostra un rialzo teorico del 20%, mentre BCF Media del 14%.Sul primo fronte, è stato avviato il. La fusione si inserisce in un più ampio progetto di integrazione ad esito del quale Tiscali, con Linkem quale azionista di controllo, sarà il 5° operatore di tlc nel mercato fisso italiano e primo nel segmento degli accessi ultrabroadband nelle tecnologie FWA+FTTH con una quota di mercato complessiva pari al 19,4%. "L'operazione prevede l'integrazione degli asset organizzativi delle società coinvolte al fine di generare significative sinergie industriali egrazie ad un'offerta integrata di servizi fissi, mobili, 5G, cloud e smart city", si legge in una nota. Alla data di efficacia della fusione, Linkem deterrà una partecipazione pari al 62%,(che fa riferimento a) al 3,7% eal 2,09%.Per quanto riguarda BFC Media, è stato perfezionato unche fa capo a J.D. Farrods Group Luxembourg di Denis Masetti. In seguito al perfezionamento della compravendita, l'acquirente sarà tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (OPA) sulle restanti azioni della società. L'OPA non sarà finalizzata alla revoca delle azioni da Euronext Growth Milan.