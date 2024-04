Clearlake alza l'offerta per Blackbaud a 4,3 miliardi di dollari

Blackbaud

(Teleborsa) -, società di private equity statunitense, ha presentato unadi, fornitore di cloud computing statunitense, in un accordo interamente in contanti che valuta la società target"Continuiamo a credere nel potenziale della società sin dal nostro investimento iniziale nel marzo 2020, più di quattro anni fa - si legge in una nota - Tuttavia, nonostante gli sforzi determinati del team di gestione, dobbiamo riconoscere che la società continua ad affrontare sfide operative sostanziali che richiedono cambiamenti trasformativi e investimenti per molti anni. Riteniamo che questeprivata con il supporto di un soggetto o sponsor strategico, come Clearlake, che può fornire il necessario supporto finanziario e istituzionale".Clearlake è pronta ad acquisire tutte le azioni in circolazione per, ritenendo che questo prezzo per azione sia interessante per gli azionisti della società, poiché rappresenta un premio immediato e sostanziale del 78% rispetto al prezzo inalterato delle azioni di 45,01 dollari alla chiusura del mercato del 3 ottobre 2022, nonché un aumento del 13% rispetto alla proposta iniziale del 24 marzo 2023.Clearlake sottolinea di aver portato a termine transazioni per oltre 100 miliardi di dollari solo negli ultimi quattro anni. Di conseguenza, è molto fiduciosa nella propria capacità di eseguire questa transazione. "L'a valori aziendali simili - tra cui Alteryx, Cornerstone OnDemand ed Endurance - rafforza la nostra convinzione che possiamo muoverci rapidamente per chiudere la transazione", viene sottolienato.