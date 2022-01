Borsa, balzo delle compagnie aeree europee su ottimismo variante Omicron

Lufthansa

Air France-KLM

IAG

Wizz Air Holdings

easyJet

Jet2

(Teleborsa) - Lestanno registrando ottime performance in borsa, in quanto glidel coronavirus suggeriscono che il nuovo ceppo abbia meno probabilità di causare malattie gravi, in particolare nelle persone vaccinate. L'aspettativa è quindi che verranno. Sui balzi in borsa incide anche il fatto che ieri il London Stock Exchange era chiuso, e infatti i rialzi maggiori si hanno sui titoli quotato su questo mercato. Il rally del settore era già iniziato ieri, dopo che Citigroup aveva promosso : la banca d'affari si aspetta che le compagnie aeree traggano beneficio dalla riapertura delle rotte asiatiche, specialmente in Cina.Spicca il volo(la holding che controlla British Airways e Iberia) che si attesta a 158,6, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 160,6 e successiva a quota 166,5. Supporto a 154,7.Ottima la performance di, che si attesta a 4.668 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 4.787 e successiva a 5.132. Supporto a 4.442.Mette le ali anche il titolo di, che si attesta a 617,9 con un aumento dell'11,14%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 628,7 e successiva a 659,9. Supporto a 597,5.Amplia il margine di guadagno, che si attesta a 1.196,8, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1.228,7 e successiva a quota 1.322,7. Supporto a 1.134,7.