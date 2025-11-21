IAG conferma interesse per una partecipazione nella compagnia portoghese TAP

IAG

Lufthansa

Air France-KLM

(Teleborsa) -(International Airlines Group), proprietaria di British Airways, ha dichiarato di aver presentato unaper l'acquisizione di unanell'ambito del piano di privatizzazione parziale del governo, ma ha affermato che alcune questioni dovranno essere affrontate prima di essere disposta a investire.Anche la tedescaha dichiarato di aver depositato la propria partecipazione per una quota di minoranza. Tra i pretendenti ci sarebbe anche