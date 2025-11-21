Milano 12:06
IAG conferma interesse per una partecipazione nella compagnia portoghese TAP

(Teleborsa) - IAG (International Airlines Group), proprietaria di British Airways, ha dichiarato di aver presentato una dichiarazione di interesse per l'acquisizione di una partecipazione nella compagnia aerea portoghese TAP nell'ambito del piano di privatizzazione parziale del governo, ma ha affermato che alcune questioni dovranno essere affrontate prima di essere disposta a investire.

Anche la tedesca Lufthansa ha dichiarato di aver depositato la propria partecipazione per una quota di minoranza. Tra i pretendenti ci sarebbe anche Air France-KLM.
