Milano 10:13
43.175 -0,10%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 10:13
9.706 +0,13%
Francoforte 10:13
23.761 -0,03%

Londra: balza in avanti easyJet

Seduta positiva per la compagnia aerea low cost inglese, che avanza bene del 2,29%.
