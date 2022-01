Covid, in Italia oltre 170mila contagi in 24 ore: picco da inizio pandemia

(Teleborsa) - L'escalation dei contagi segna oggi, conieri erano stati 68.052), ilLeil numero maggiore dallo scorso 30 aprile, in forte aumento rispetto alle 140 di ieri. Attualmente nel nostro Paese i positivi al Covid sono 1.265.297 (ieri 140.245). Questi i principali dati emersi dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 6.566.947 e i morti 138.045. I dimessi e i guariti sono invece 5.163.605, con un incremento di 30.333 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.228.410 i tamponi molecolari e antigenici (ieri 445.321). Ilin leggero calo rispetto al 15,2% di ieri.sono 12.912, ovvero 579 in più rispetto a ieri. A livello nazionale – secondo i dati Agenas del 3 gennaio – il tasso di occupazione di posti letto sale al 19% e, in 24 ore, cresce in 17 regioni. Le situazioni più critiche, e ampiamente sopra la soglia del 15%, sono: Valle d'Aosta (45%, con un balzo del +9%), Calabria (31%) e Liguria (30%). A crescere, sono anche: Abruzzo (al +15%), Campania (18%), Emilia Romagna (17%), Friuli (24%), Lazio (17%),Lombardia (21%), Pa di Bolzano (17%), Piemonte (23%), Puglia (11%), Sardegna (11%), Sicilia (24%), Toscana (15%), Umbria (24%), Veneto (20%).Sono, invece, 1.392 i, 41 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. I posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 salgono così al 15% a livello nazionale e, nelle ultime 24 ore, crescono in 9 regioni: Friuli Venezia Giulia (al 17%), Lazio (17%), Marche (21%), Molise (5%), Provincia Autonoma di Bolzano (18%), Piemonte (18%), Puglia (7%), Sardegna (9%), Umbria (12%). Restano ferme, ma ampiamente oltre la soglia del 10%, in Abruzzo (al 12%), Calabria (15%), Emilia Romagna (15%), Provincia Autonoma di Trento (24%), Sicilia (13%), Toscana (15%), Veneto (19%).Di fronte all'incremento dei contagi. Tra le ipotesi in campo punta, in alternativa all'imposizione del super green pass a tutti i lavoratori, anche l'i più a rischio, come gli over 60: sono 1,2 milioni gli italiani in questa fascia d'età ancora senza iniezione e sono quelli che affollano ospedali e terapie intensive, determinando anche il cambio di colore delle regioni. Il premier Mario Draghi, rientrato a Roma, ha fatto nel pomeriggio il punto con i ministri Roberto Speranza, Patrizio Bianchi, Roberto Brunetta e con il commissario Francesco Figliuolo in vista del Consiglio dei ministri che si dovrebbe tenere domani nel pomeriggio per varare nuove misure utili a fronteggiare il picco dei contagi, atteso a fine mese.