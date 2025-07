UE, popolazione raggiunge il record di 450 milioni di abitanti grazie a flussi migratori

(Teleborsa) - Il 1° gennaio 2025, la(UE) era stimata in, 1.070.702 in più rispetto all'anno precedente. Lo comunica l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), spiegando che si è trattato del quarto anno consecutivo di crescita della popolazione dell'UE, dopo un calo nel 2021 causato dagli effetti della pandemia di COVID-19.La crescita demografica osservata può essere attribuita "in gran parte" all'post-COVID-19. Dal 2012, il saldo naturale negativo (più decessi che nascite) della popolazione dell'UE è stato superato dal saldo migratorio netto positivo.Considerando un arco temporale più ampio, la popolazione dell'UE è cresciuta da 354,5 milioni nel 1960 a 450,4 milioni il 1° gennaio 2025, con un aumento di 95,9 milioni di persone. Ilnegli ultimi decenni: la popolazione dell'UE è aumentata, in media, di circa 0,9 milioni di persone all'anno nel periodo 2005-2024, rispetto a un aumento medio di circa 3 milioni di persone all'anno negli anni '60.La popolazione dei paesi dell'UE al 1° gennaio 2025 variava dagli 83,6 milioni dellaagli 0,6 milioni di. Germania (19% della popolazione dell'UE), Francia (15%) e Italia (13%) erano i paesi più popolosi dell'UE, rappresentando quasi la metà (47%) della popolazione totale dell'UE al 1° gennaio 2025.Tra il 1° gennaio 2024 e il 1° gennaio 2025,demografico. Lettonia (tasso lordo di variazione demografica totale di -9,9 per 1.000 persone), Ungheria (-4,7), Polonia ed Estonia (-3,4) hanno registrato i cali più significativi.Tra i 19 paesi dell'UE che hanno registrato i, Malta (+19,0 ogni 1.000 persone) è in testa, seguita da Irlanda (+16,3) e Lussemburgo (+14,7).