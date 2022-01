Ariston Group, completata l'acquisizione di Chromagen

Ariston Group

(Teleborsa) -, società quotata da novembre 2021 su su Euronext Milan e attiva nelle soluzioni per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha completato il. Sono state infatti soddisfatte tutte le condizioni sospensive, inclusa l'approvazione dell'Autorità Israeliana per la Concorrenza. Fondata nel 1962, Chromagen sviluppa, produce e commercializza soluzioni rinnovabili per il riscaldamento dell'acqua. Ha sede in Israele (con due filiali in Australia e in Spagna), impiega oltre 300 persone e nel 2020 ha riportato ricavi per circa 400 milioni di NIS (circa 114 milioni di euro) e un margine EBIT adjusted "mid-single digit"."Siamo entusiasti di accogliere Chromagen in Ariston Group - ha affermatodi Ariston Group - Chromagen è perfettamente in linea con la nostra vision di portare il comfort sostenibile a tutti. L'operazione è anche una- pilastro della nostra strategia – anche in un anno caratterizzato da una forte crescita organica e dalle attività di listing".Ariston Group ha acquisito il 100% delle azioni e dei diritti di voto dell'entità attiva in Israele. Il(equity value) è stato pari a circa 130 milioni di NIS (circa 37 milioni di euro), pagati in contanti. L'acquisizione, spiega una nota, permette ad Ariston Group di, "un mercato sostenuto da un'economia in crescita e da un solido trend di crescita della popolazione, dove la maggior parte delle abitazioni soddisfa il proprio fabbisogno di acqua calda attraverso il solare termico".