Ariston, Equita abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha tagliato aper azione (dai precedenti 7,8 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, confermando la" sul titolo in vista della pubblicazione dei dati per i primi tre mesi dell'anno.Gli analisti si aspettano uncon vendite organiche in calo del -13% principalmente per una generalizzata debolezza in Germania (oltre il 20% delle vendite) e in Italia (circa il 10% delle vendite) che presentano confronti YoY particolarmente sfidanti (il 1Q23 in Italia aveva ancora beneficiato del Superbonus) soprattutto con riferimento al business Heat Pump (circa il 20% delle vendite).Sulriducono le stime sulle vendite organiche dal -2,7% al -4,3% e l'Adj. EBIT dell'8% (ora a 265 milioni di euro con margini al 9%). A livello di Adj. EBIT sono -4% rispetto alla parte bassa della guidance FY24. Variazioni più contenute sul