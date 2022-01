Gimbe: con questo ritmo 3 milioni positivi prossima settimana

(Teleborsa) - Con questola prossima settimana avremoQuesto lo scenario anticipato da Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto ai microfoni della trasmissione L'Italia s'è desta su Radio Cusano Campus. "In proiezione - ha spiegato - lunedì prossimo potremmo avere un'occupazione dei posti letto in area medica al 38% e in terapia intensiva al 20%, percentuali che iniziano ad essere preoccupanti"."La previsione dei 2 milioni di positivi purtroppo l'abbiamo azzeccata - ha affermato Cartabellotta - è evidente che questo sta iniziando a pesare sugli ospedali, con quasi 16mila pazienti in area medica a quasi 1600 in terapia intensiva. Abbiamo quasi l'1% di persone che vanno in area medica e l'1 per mille va inNumeri alla mano, sono statii nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 492mila tamponi, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invecein crescita rispetto al giorno prima, quando erano state 198. Il tasso di positività è al 22%, in aumento rispetto al 19,3% del giorno precedente.ma l'attenzione più grande dobbiamo metterla sui nostri ospedali, sull'occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva", ha detto il ministro della Salute,che ha firmato le ordinanze per il passaggio da oggi dalla zona bianca alla zona gialle delle regioni Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta. Con queste 4 regioni le regioni classificate gialle per le