Iren ammessa a regime adempimento collaborativo dall'Agenzia delle Entrate

Iren

(Teleborsa) -e la sua controllata Iren Energia sono stateal regime di(cooperative compliance), che prevede uncon l’Amministrazione finanziaria in materia fiscale. Tale regime infatti prevede un'interlocuzione costante con l’Agenzia delle Entrate per gestire eventuali situazioni di incertezza ed agevolare l’individuazione eCon l'ammisisone a questo regime è stata disposta dall’Agenzia delle Entrate lche operano con queste modalità nei riguardi dell’Autorità fiscale italiana.L’ammissione nrella lista "virtuosa"che potranno così prevenire ed eventualmente risolvere anticipatamente potenziali controversie, garantendo cosi` ad azionisti e investitori un livello di"L’ammissione al regime di adempimento collaborativo costituisce un valore aggiunto per la società e comporta contatti costanti e piena collaborazione tra Iren e l'Agenzia delle Entrate", spiega l'Ad di Iren, aggiungendo che "questo provvedimento è frutto della forte attenzione prestata dal Gruppo verso l’esame preventivo dei rischi, a testimonianza delladei nostri processi aziendali".