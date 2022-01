Mars Planet annuncia la missione di simulazione marziana SMOPS

(Teleborsa) -si svolgerà nel deserto dello Utah, dove sorge la(Mars Desert Research Station), la missione di simulazione marziana(acronimo di Space Medicine Operations), promossa e organizzata da, sezione italiana di Mars Society, con il patrocinio dell’Un- quattro italiani, una canadese e un francese - condurrà una serie di attività ed esperimenti,in condizioni simili a quelle che si ritrovano sul Pianeta Rosso. Nel corso delle, i sei astronauti riprodurranno gli scenari operativi insu Marte.Fra gli italiani il sicilianoil romanoassieme aceo di D-Orbit ed all’architetto spaziale pugliese Vittorio Netti. Arruolato anche ile, come unica donna, il medico canadeseDurante la missione sarà sperimentata e indossata una, progettata e sviluppata da Mars Planet insieme a. Un gioiello della tecnologia perché sarà dotata di diversi sensori in grado di riportare in tempo reale le condizioni di salute dell'equipaggio e misurare i valori dell’ambiente circostante.