Avio, Vega C completa la missione VV28 e porta in orbita il satellite KOMPSAT-7

(Teleborsa) - Vega C ha completato la missione VV28
, portando in orbita con successo il satellite KOMPSAT-7
(KOrea Multi-Purpose SATellite-7) per il Korea Aerospace Research Institute (KARI). Il lancio è avvenuto alle 14:21 ora di Kourou (18:21 ora di Roma) dal Centro Spaziale della Guyana, nella Guyana Francese.
"Il lanciatore ha funzionato in modo impeccabile
", si legge in una nota della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. Dopo due accensioni, lo stadio superiore AVUM+ ha rilasciato il satellite 44 minuti dopo il lancio in un'orbita terrestre bassa eliosincrona a un'altitudine di 576 km.
Il satellite KOMPSAT-7 ha una massa di circa 1.810 kg. È progettato per l'osservazione capillare della penisola coreana
e per soddisfare la crescente domanda nazionale di immagini satellitari di alta qualità.
"Desidero ringraziare il nostro team e i nostri partner per questo lancio di successo del Vega C - ha commentato il CEO Giulio Ranzo
- Vorrei anche ringraziare la KARI per la fiducia accordataci. Il vettore ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità
, essendo in grado di immettere in orbita diverse tipologie di carichi utili, singoli o multipli. Siamo pronti ad assumerci la piena responsabilità come Launch Service Operator per i lanciatori della famiglia Vega, a partire dal prossimo volo, VV29".