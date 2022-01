Rental & Procurement, al via il servizio di consulenza, finanziamento e noleggio di Domorental per gli hotel

(Teleborsa) - Un sistema strutturato e organizzato per consentire al comparto dell’(alberghi, residence, case vacanze, affitti brevi etc.) di approvvigionarsi di arredi, attrezzature e impianti finanziandoli attraverso la formula tecnica del, senza cioè intaccare il capitale circolante e ricorrente al finanziamento bancario. L'obiettivo è quello di supportare l’hospitality nazionale a essere al passo della domanda globalizzata, che cercatramite ambienti confortevoli, arredi di design, tecnologie innovative e impianti sostenibili. È quanto consente il nuovo servizio “” proposto da, società italiana con sede a Milano, fondata dal bresciano Claudio Mombelli.Il servizio Rental & Procurement di Domorental prevede come primo approccio quello, con il professionista che si relaziona con i responsabili della struttura ricettiva per capirne le esigenze e definire insieme le soluzioni migliori in termini di arredi, attrezzature e impianti di cui disporre in outsourcing, con tutti i vantaggi propri della centralizzazione dei processi, da quelli logistici a quelli finanziari. Quindi la, sviluppata in house, permette alle imprese di pagare una current fee, o in forma modulare cioè variabile in relazione al fatturato “prospettico”, o a seconda della performance in caso di impianti o macchinari (pay for performance), o parametrata in base al risparmio generato dagli stessi (pay for savings). Inoltre, ladel servizio, diversamente da quanto prevedono sia il leasing che il noleggio tradizionale, non è prefissata, ma ogniviene costruito “su misura” in base alle caratteristiche dei beni e della clientela. Al termine del performance renting, l’utilizzatore ha anche la possibilità di concordare il riscatto del bene (buy back), a un valore residuo predeterminato (residual value).