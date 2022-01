La Doria, chiusura takeover il 31 gennaio. OPA più vicina

La Doria

(Teleborsa) - Si avvicina il closing dell'operazione di acquisto del 63,13% del capitale dida parte di Amalfi Holding. Ieri la Commissione europea ha dato il via libera all'operazione e quindi si sono verificate le condizioni sospensive per il perfezionamento previste dal contratto, il cui2022.Come già reso noto, per effetto del closing: entrerà in carica il nuovo CdA (nominato dall'assemblea del 16 dicembre 2021); entreranno in vigore gli accordi parasociali; Amalfi Holding sarà tenuta a promuovere un'totalitaria sulle restanti azioni La Doria, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di derivati del pomodoro, sughi pronti, bevande di frutta e legumi conservati. L'OPA è al prezzo di(corrispondente al valore per azione di La Doria alla base dell'operazione di compravendita).