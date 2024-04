La Doria, Fitch assegna rating B con outook Positivo

(Teleborsa) -ha assegnato a, gruppo italiano leader nella produzione di derivati del pomodoro, sughi, legumi e succhi di frutta a marchio della grande distribuzione, un Long-Term Issuer Default Rating (IDR) atteso per la prima volta a "" con un. L'agenzia di rating ha inoltre assegnato alla sua prossima emissione da 500 milioni di euro di titoli senior garantiti un rating atteso dello strumento pari a "B+(EXP)".I rating di La Doria riflettono principalmente la suae la, che è in parte mitigata dalle sue relazioni di lunga data con i clienti e dall'adeguata redditività operativa per un'azienda di trasformazione alimentare private-label. L'IDR è inoltre ancorato ai parametri di leva finanziaria moderata di La Doria e al sostenuto flusso di cassa (FCF) positivo.Secondo Fitch, La Doria sarà in grado di generare una, supportandoe portando a un adeguato margine di leva finanziaria. L'espansione organica dei ricavi e i miglioramenti del margine EBITDA, anche attraverso efficienze interne e aggiornamenti del mix di prodotti, collocheranno saldamente La Doria nella sensibilità per una "B+" nei prossimi 12-18 mesi, che si riflette nell'outlook positivo.L'agenzia di rating ricorda che gli azionisti di maggioranza di La Doria sono fondi gestiti dae che ladetiene una quota di minoranza. Investindustrial ha acquisito il controllo della società nel 2022 attraverso un public-to-private leveraged buyout. I titoli in emissione dovranno essere utilizzati per rimborsare il finanziamento in sospeso per il 2022 e per finanziare 125 milioni di euro di distribuzioni agli azionisti.