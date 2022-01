Vendite su Biogen: Medicare copre parzialmente trattamento per Alzheimer

Biogen

compagnia biotecnologica americana

(Teleborsa) - Le azioni di, società statunitense attiva nel campo biotecnologie, sono sotto pressione a Wall Street dopo che il programmadel governo USA ha dichiarato che. Infatti, i pazienti dovranno essere arruolati in una sperimentazione clinica per avere accesso al trattamento. Il farmaco prodotto da Biogen è già stato al centro di controversie, con i consulenti esterni della FDA statunitense che hanno dichiarato che i benefici clinici non sono stati sufficientemente dimostrati.Seduta drammatica per la, che si posiziona a 219,2 con unaAtteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 216,3 e successiva a 213,3. Resistenza a 229,8.