Volvo Cars, ricavi primo trimestre in calo con effetti negativi del tasso di cambio

(Teleborsa) - La casa automobilistica svedeseha chiuso il primo trimestre del 2024 cona 93,9 miliardi di corone svedesi, in calo del 2% rispetto allo stesso periodo del 2023, e sono stati influenzati dal calo delle vendite di prodotti conto terzi, nonché dagli effetti negativi del tasso di cambio.L'esclusa la quota di utile in joint venture e società collegate è stato di 6,8 miliardi di corone svedesi (+8%), sostenuto da maggiori volumi e minori costi dei materiali, parzialmente compensati dal mix di vendita e dai prezzi. L'è stato di 3,6 miliardi di corone svedesi (-10%)."Abbiamo avuto un buon inizio d'anno, con i risultati del primo trimestre che hanno gettato solide basi per l'anno a venire - ha commentato il- Abbiamo registrato una crescita a due cifre dei volumi delle vendite al dettaglio durante il trimestre e stabilito un nuovo record di vendite assoluto per un solo mese a marzo".Per il, Volvo Cars prevede un tasso di crescita anno su anno delle vendite al dettaglio più elevato rispetto al 2023, a condizione che non si verifichino gravi interruzioni. Supportati dalle auto appena lanciate, prevede di aumentare considerevolmente la quota di auto completamente elettriche rispetto al 2023.