UE chiede feedback su impegni Vifor in merito a denigrazione anticoncorrenziale

(Teleborsa) - Laha invitato gli operatori a commentare gli impegni offerti da, azienda leader nelle terapie per la carenza di ferro, per affrontare le preoccupazioni in materia di concorrenza relative alla- e potenzialmente unico - in Europa per il trattamento del ferro per via endovenosa, Monofer di Pharmacosmos.A seguito dell'apertura di un'nel giugno 2022, la Commissione ha accertato in via preliminare che Vifor è dominante in diversi mercati nazionali per la fornitura di medicinali a base di ferro per via endovenosa, vale a dire in Austria, Finlandia, Germania, Irlanda, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Francia e Olanda. La Commissione teme che Vifor possa aver limitato la concorrenza sul mercato del trattamento del ferro per via endovenosa, un trattamento per la carenza di ferro del suo concorrente più vicino in Europa, Pharmacosmos.La Commissione ha indicazioni secondo cui per molti anni Vifor potrebbe aversulla sicurezza di Monoferro,, il che potrebbe aver ostacolato indebitamente l'adozione di Monoferro nello Spazio economico europeo (SEE). La condotta di Vifor sembra mirata a ostacolare la concorrenza contro il suo farmaco di successo per il trattamento del ferro per via endovenosa ad alte dosi, Ferinject.Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza, Vifor ha offerto i seguenti impegni:globale e multicanale per rettificare e annullare gli effetti dei messaggi potenzialmente fuorvianti precedentemente diffusi da Vifor in merito alla sicurezza di Monofer;e in tutto lo Spazio Economico Europeo,mediche e promozionali esterne, per iscritto o oralmente, sul profilo di sicurezza di Monofer utilizzando informazioni che non siano né basate sul Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di Monofer né derivate da dati randomizzati, studi clinici controllati; implementare una serie di misure e garanzie per garantire la conformità.