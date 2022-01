FED, Brainard: l'inflazione è troppo alta, lavoratori sono preoccupati

(Teleborsa) - "per quanto lontano possono arriveranno i loro stipendi. La nostra politica monetaria è incentrata sul riportare l'inflazione al 2%, sostenendo nel contempo una ripresa che includa tutti. Questo è il nostro compito più importante". Lo afferma, nominata da Biden, nelle anticipazioni dell'audizione presso il Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs del Senato USA. Brainard comparirà davanti ai senatori statunitensi nella giornata odierna per ottenere la conferma della nomina e rispondere alle loro domande.Brainard ha sottolineato che "stiamo assistendo al. Nell'ultimo anno, la disoccupazione è diminuita di 2,8 punti percentuali e la crescita è stimata intorno al 5,5%". L'economista statunitense, che fa parte del Federal Open Market Committee dal 2014, ha aggiunto che "l'economia sta facendo progressi positivi, ma. La nostra priorità è proteggere i guadagni che abbiamo ottenuto e sostenere una piena ripresa".