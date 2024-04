Inflazione al centro dell'attenzione ma a sorprendere è la crescita Usa

(Teleborsa) - Anche a marzo è l'inflazione ancora al centro dell’attenzione degli investitori ma sono i dati sulla crescita degli Stati Uniti quelli più sorprendenti. È quanto emerge dal nuovo numero di "", la pubblicazione mensile disulle view di investimento della Società. In particolare, focus dedicato “” in cui si analizzano i dati provenienti dagli Stati Uniti, sopra le attese per il secondo mese consecutivo."La tendenza discendente non risulta invalidata, ma il calo è decisamente rallentato rispetto alla seconda metà del 2023. L’è attualmente attestata al 3,2% su base annua nell’indice complessivo, al 3,8% nella versione core e al 2,8% nella versione PCE core, la misura seguita con preferenza dalla", si sottolinea nell'analisi che mette in evidenza che anche inl’inflazione risulta in calo, "ad un ritmo però rallentato": l’inflazione totale è al 2,6% e la core al 3,1%.Lo studio ha però sottolineato che iche più continuano a sorprendere le attese sono quelli relativi all’attività economica. "Il consenso sulla crescita USA del 2024 è attualmente al 2,1%, poco sotto il 2,5% del 2023, e in costante revisione verso l’alto; ad inizio anno le attese erano appena all’1,3%", si legge. Una situazione che non si osserva invece per l’, dove "l’attività economica è più contenuta, ma si sta stabilizzando dopo il rallentamento che ha portato il tasso di crescita a sfiorare lo zero lo scorso anno". Bene anche la, dove il governo ha fissato l’obiettivo di crescita per il 2024 al 5% circa, come già realizzato nel 2023.