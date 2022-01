STM corre in borsa dopo conti TSMC e giudizio Credit Suisse

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, azienda italo-francese di semiconduttori, ènella seduta odierna. Sull'andamento del titolo incidono positivamente i risultati finanziari di, società taiwanese e una delle più grandi al mondo del campo dei semiconduttori, e l'avvio della copertura da parte dicon la raccomandazione di "Outperform" e un prezzo obiettivo a 60 euro per azione da 49,50 euro per azione.Spicca il volo il titoloa Piazza Affari, dove si attesta a 43,57, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 43,88 e successiva a quota 44,79. Supporto a 42,97.