UBS, primo utile trimestrale dopo l'acquisizione di Credit Suisse

UBS

(Teleborsa) -ha registrato undi 1,76 miliardi di dollari attribuibile agli azionisti nel, più del doppio dell'utile atteso di 602 milioni di dollari previsto dagli analisti in un sondaggio fornito dalla società, e il suo primo profitto trimestrale da quando ha rilevato la rivale Credit Suisse.hanno raggiunto i 12,7 miliardi di dollari. I ricavi sottostanti del gruppo, pari a 12 miliardi di dollari, sono stati trainati da forti guadagni sequenziali in Global Wealth Management, Investment Bank, Non-core e Legacy, e comprendono un guadagno netto derivante dalla conclusione di accordi relativi all'ex gruppo di prodotti cartolarizzati Credit Suisse. Ledel gruppo sono diminuite dell'11% su base trimestrale a 10.257 milioni di dollari, o del 5% su base trimestrale su base sottostante a 9.236 milioni di dollari, con le maggiori riduzioni in NCL, GWM e IB.La divisioneha registrato 27 miliardi di dollari diper il primo trimestre, rispetto ai 22 miliardi di dollari dei tre mesi precedenti.UBS ha affermato di aver ottenuto un ulteriorelordi di 1 miliardo di dollari nel primo trimestre, portando il risparmio totale dalla fusione a 5 miliardi di dollari. L'obiettivo è quello di risparmiare altri 1,5 miliardi di dollari entro la fine dell'anno."Poco più di un anno fa ci è stato chiesto di svolgere un ruolo fondamentale nella stabilizzazione del sistema finanziario svizzero e globale attraverso l'acquisizione di Credit Suisse e stiamo mantenendo i nostri impegni - ha commentato il- Questo trimestre segna il ritorno agli utili netti e un ulteriore incremento di capitale, una testimonianza della forza della nostra attività e dei nostri clienti e della nostra capacità di realizzare, ottimizzando attivamente le nostre risorse finanziarie"