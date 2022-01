EEMS Italia riavvia attività con primo contratto di somministrazione di gas

EEMS Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e che sta iniziando a operare come grossista di energia elettrica e gas, ha sottoscritto ilper un quantitativo previsto di 200.000 metri cubi. L'inizio del periodo di somministrazione è previsto per il 18 gennaio 2022, si legge in una nota."L'accordo rappresenta undella società - ha commentato l'AD Giuseppe De Giovanni - Si tratta di un riconoscimento alle capacità e alla professionalità di tutti gli attori impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di piano ed è un importante segnale della credibilità dei programmi di sviluppo del business della società".