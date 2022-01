SAP, balzo delle entrate da Cloud nel quarto trimestre 2021

SAP

(Teleborsa) -ha registrato unin aumento del 28% nel quarto trimestre del 2021, a 2,61 miliardi di euro, accelerando ulteriormente la sua crescita. Ilè salito a 9,45 miliardi di euro a fine anno, in crescita del 32%, secondo quanto ha comunicato la società tedesca, attiva nella produzione di software gestionali, nei suoi risultati preliminari. SAP punta a una crescita dei ricavi Cloud fino al 26% nel 2022, aiutando i ricavi complessivi del Cloud e del software a crescere del 4-6%."Sempre più aziende scelgono SAP per aiutarle a trasformare le loro attività, costruire catene di approvvigionamento resilienti e diventare imprese sostenibili mentre si spostano nel cloud - ha affermato il- Questo si riflette nell'enorme successo della nostra offerta cloud, oltre che in un'eccellente crescita in tutto il nostro reportfolio". "La", ha aggiunto.