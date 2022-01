Internet veloce ovunque. Piano Italia a 1 Giga prende il via

(Teleborsa) -è fra i più attesi del PNRR per attuare la transizione digitale edda parte di Infratel, la società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico che fa parte del Gruppo Invitalia. Il piano si propone diin tutta Italia, garantendo quindi una velocità di 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload.Per il primo dei bandi "Italia a 1Giga" sono stati messi a disposizione quasi(PNRR). Si tratta di uno dei vari piani dedicati alla transizione digitale rientranti nella "Strategia Italiana per la Banda Ultralarga – Verso la Gigabit Society", Messa a punto dal Ministro Vittorio Colao, che comprende anche piani dediiano 1 gigacati a connettere scuole e strutture sanitarie e per promuovere lo sviluppo del 5G. Tali piani dovrebbero arrivare in successione entro i prossimi tre mesi., i cosiddetti lotti, che saranno oggetto di intervento da parte degli operatori vincitori dei finanziamenti. I lotti sono stati individuati in due fasi, durante le quali è stata effettuata laper identificare i numeri dei civici che non sarebbero mai stati raggiunti da connessioni con velocità di almeno 300 Mbps in download attraverso investimenti privati, le cosiddette. Per garantire il rispetto degli obblighi del bando entro giugno 2026, sono stati individuati obiettivi semestrali di copertura e un sistema di penali in caso di mancata copertura dei civici e ritardo dei tempi di realizzazione dei lavori.Per partecipare alla gara, gestita da Infratel Italia, è necessario accedere e registrarsi all'apposita piattaforma telematica sul sito di invitalia e presentare le. Sarà possibile aggiudicarsi un. Il contributo pubblico copriràper l'infrastruttura, mentre una quota non inferiore al 30% rimarrà a carico del beneficiario.comprenderanno l’offerta economica, le caratteristiche delle reti impiegate, tra cui l’architettura e il dimensionamento della rete, la qualità dei piani di assunzione e formazione del personale e di gestione del progetto ed anche attenzione a fattori come inclusione, diversità di genere, persone con disabilità e sostegno a categorie svantaggiate.Il vincitore della gara dovràfinanziate, sulla base di quanto stabilito dalle linee guida dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e dal bando di gara.