Consip, aggiudicati i primi 14 per l'illuminazione pubblica dei Comuni

(Teleborsa) -ha aggiudicato i primi 14 lotti dell'per la "Gestione e l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti locali" (GEIP), che interessa complessivamente circasu tutto il territorio nazionale. Obiettivo dell'iniziativa – del valore complessivo di oltreè un risparmio energetico di almeno il 50% sui consumi elettrici delle PA che, già entro il primo anno di contratto, si tradurrà in un significativo abbattimento della spesa corrente.Attraverso un innovativo affidamento contrattuale basato sul(PPP), sarà possibile una contabilizzazione "fuori bilancio", da parte delle amministrazioni, degli investimenti relativi alla riqualificazione degli impianti di. I contratti attuativi dell'Accordo Quadro – che avranno una durata di– si configurano, quindi, come concessioni di servizi che prevedono il trasferimento del rischio in capo al concessionario tramite stringenti regole e clausole contrattuali.Si completa in questo modo l'offerta Consip dedicata al risparmio energetico affiancando la nuova iniziativa alla convenzione "" che prevede, oltre al comune servizio di gestione, conduzione, manutenzione degli impianti, anche modalità di approvvigionamento innovativo in base alledelle amministrazioni. I lotti aggiudicati – che mettono a disposizione delle PA un'offerta di servizi per la gestione di 188mila punti luce, per un valore di oltre 105 milioni di euro – fanno parte del "pacchetto" di 21 lotti su base provinciale dedicati ai Comuni con meno di 2mila abitanti. L'iniziativa è completata da altri 9 lotti – su base macro-regionale – dedicati ai Comuni più popolosi (oltre 2mila abitanti), la cui aggiudicazione è prevista a breve.Nel suo complesso, laha registrato risultati estremamente positivi in termini di(125 offerte presentate da 27 concorrenti, per complessive 49 imprese) che ha garantito la competitività delle PMI locali. Per i 14 lotti aggiudicati, sono risultati aggiudicatari 10 concorrenti diversi, per complessive 18 imprese (in allegato la tabella riassuntiva degli aggiudicatari). Nell'ambito di ciascun lotto, ove fossero presenti più aggiudicatari, le Amministrazioni affideranno la fornitura all'offerta che risulterà economicamente più vantaggiosa utilizzando un "comparatore" messo a disposizione da Consip.