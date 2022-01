Civitanavi Systems pronta a quotarsi a Piazza Affari

(Teleborsa) - Civitanavi Systems, uno dei principali operatori attivi nella progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali, annuncia la propria intenzione di procedere ad una offerta e quotazione delle proprie azioni ordinarie su, mercato regolamentato organizzato e gestito daÈ previsto che il flottante funzionale alla quotazione sia realizzato attraverso un collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia, nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America.L’Offerta non prevedrà alcuna offerta al pubblico indistinto in nessuna giurisdizione e consisterà nel collocamento di Azioni di nuova emissione rivenienti da un apposito aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, con un obiettivo di raccolta lordo fino ad un massimo di circa Euro 40 milioni; Azioni esistenti poste in vendita dal socio unico Civitanavi Systems.In relazione all'Offerta, Civitanavi Systems Ltd. metterà a disposizione un'opzione di sovrallocazione che sarà ulteriormente sostenuta da un'opzione greenshoe fornita da Civitanavi Systems Ltd., entrambe in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.La Società e Civitanavi Systems saranno soggetti agli obblighi di lock-up come da prassi di mercato per un periodo dopo l'Offerta.L'Offerta è soggetta alle condizioni di mercato da valutarsi al momento considerato e all'ottenimento delle necessarie approvazioni da parte di Borsa Italiana edella documentazione relativa all'Offerta e alla Quotazione.aumentare la capacità produttiva (nuovi impianti di produzione, automazione industriale e continui miglioramenti dei processi produttivi) ed espandere la propria presenza geografica (ad es. Regno Unito e Spagna); sostenere lo sviluppo e l’innovazione di prodotti (per efficientare accuratezza, dimensioni, peso, potenza e consumi) e ad accelerare il processo di sviluppo e commercializzazione di prodotti che promuovono soluzioni integrate (ad es. Onebox); e sostenere la ricerca di nuovi talenti ed espandere il team di sviluppo aziendale e vendite.Inoltre, ove se ne ravvisi l’occasione, la Società valuterà opportunità di crescita per linee esterne, attraverso acquisizioni di società con competenze in ricerca e sviluppo complementari o che garantiscano l’ingresso in nuovi mercati locali o nuovi clienti., sono entusiasta di comunicare la nostra intenzione di quotare la Società su Euronext Milan. ivitanavi è oggi tra i maggiori player del settore a livello globale, unico operatore nel mercato dei sistemi inerziali ITAR free, ovvero privi dello stringente controllo sull’export USA, con la caratteristica di avere alte prestazioni, e una tecnologia adatta sia alla navigazione, sia alla stabilizzazione del velivolo per applicazioni critiche per la sicurezza" - ha commentato. “La quotazione ad Euronext Milan, ci darà la possibilità di potenziare la struttura, attrarre talenti, e cogliere importanti sfide di crescita organica e per vie esterne, ove si presentassero le occasioni., di contribuire alla crescita e allo stesso tempo accelerare il processo di sviluppo del nostro settore”.