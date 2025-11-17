Milano 17:35
43.767 -0,52%
Nasdaq 22:00
24.800 -0,83%
Dow Jones 22:01
46.590 -1,18%
Londra 17:35
9.675 -0,24%
Francoforte 17:35
23.591 -1,20%

Piazza Affari: andamento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia

Piazza Affari: andamento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Vendite diffuse sul comparto bancario a Piazza Affari, che continua la giornata a 32.209,26 punti.
