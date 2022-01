In rosso l'indice del settore telecomunicazioni (-1,73%), flessione scomposta per Telecom Italia

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

grande capitalizzazione

Telecom Italia

Giglio Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, dopo un esordio in lieve salita dell'Ilha aperto a quota 10.588,3 con un ribasso dell'1,73%, rispetto alla chiusura precedente. In lieve salita l'che viaggia a 280, dopo un inizio di seduta a 279.Tra le azioni italiane adel comparto telecomunicazioni, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,81%.Tra ledi Piazza Affari, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,93% rispetto alla seduta precedente.