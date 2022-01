Baker Hughes, 4° trimestre 2021 in utile. Ottimismo per 2022

Baker Hughes

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende nel campo dei servizi petroliferi, ha registratoper 5,5 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2021, in aumento dell'8% rispetto ai tre mesi precedenti e stabili rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'è stato di 844 milioni di dollari, in aumento del 27% in sequenza e del 10% anno su anno. L'è stato di 224 milioni di dollari, o 25 centesimi per azione, rispetto a una perdita di 50 milioni di dollari, o 7 centesimi per azione, l'anno scorso. Ilper il trimestre è stato di 645 milioni di dollari."Nel complesso,per Baker Hughes, con successi commerciali e sviluppi chiave nei mercati del GNL e della nuova energia, oltre a flussi di cassa record dalle operazioni e oculata allocazione di capitale", ha affermatodelegato di Baker Hughes. La società ha beneficiato della crescita dei prezzi del petrolio, che ha portato le società del settore a incrementare l'attività di estrazione, come mostrano gli stessi dati di Baker Hughes "Guardando al 2022, prevediamo che il ritmo della crescita economica globale rimarrà forte anche se leggermente moderato rispetto al 2021 - ha aggiunto - Riteniamo che la più ampia ripresa macro dovrebbe tradursi in un aumento della domanda di energia per il 2022 e in forniture relativamente limitate di petrolio e gas naturale, fornendo".