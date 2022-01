Il calendario societario 2022 di Moncler

Azienda nota per i piumini

Moncler

(Teleborsa) - L'ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.Inoltre il management diha reso noto che il mese previsto per il pagamento dell’eventuale dividendo relativo ai risultati dell'esercizio 2021 è maggio 2022, sottolineando però che nessuna decisione è stata presa in merito all'eventuale distribuzione e al suo pagamento, che è rimessa alla competenza esclusiva dell’Assemblea dei SociCDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato 2021Appuntamento: Conference call con la comunità finanziariaAssemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2021CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31 marzo 2022Appuntamento: Conference call con la comunità finanziariaCDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022Appuntamento: Conference call con la comunità finanziariaCDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30 settembre 2022Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria