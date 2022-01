PA, il ministro Brunetta scrive ai dipendenti: il cambiamento è in atto

(Teleborsa) - Il ministro per la pubblica amministrazione,, ha scritto aisulle opportunità dei percorsi formativi offerti nel quadro del programma "Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese', il Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della PA presentato lo scorso 10 gennaio. "Il cambiamento nella PA è in atto. È ora il momento di investire nel capitale umano pubblico", ha scritto il ministro. "L'innovazione si produce con le conoscenze e le competenze che già possedete e con quelle, anche tecniche, organizzative e manageriali, che le transizioni amministrativa, digitale ed ecologica richiedono di acquisire. Ciascuno di voi, oggi, può davvero fare la differenza", si legge nella lettera inviata dal ministro."La invito a prendere visione delle opportunità disponibili e La informo che, periodicamente, il Dipartimento della funzione pubblica comunicherà, con una, tutte le novità che riguardano l'attuazione del Piano, insieme alle altre notizie di interesse per amministrazioni e dipendenti – ha concluso Brunetta –. Nessuna, nessuna innovazione può riuscire senza il Suo contributo attivo, senza la partecipazione di chi ogni giorno lavora nelle amministrazioni. La sfida della nuova Italia si vince insieme: persone qualificate qualificano il Paese".