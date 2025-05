Forum PA, Zangrillo: "merito, innovazione e giovani per servizi sempre più efficienti”

(Teleborsa) - “Valle esigenze di cittadini e imprese”. Lo ha dichiarato oggi il ministro per la Pubblica amministrazione,intervenendo a Forum PA 2025, la manifestazione in corso al Palazzo dei Congressi di Roma.Nel suo intervento il ministro ha aggiunto: “In questa direzione si inserisce il disegno di legge sul merito, ache il ministro ha definito come “un investimento per accrescere le competenze e preparare le persone a guidare le sfide della transizione digitale e dell’intelligenza artificiale”. In meno di un anno siamo passati da una media di appena 6 ore di formazione all’anno per dipendente, registrate prima della pandemia, a 24. Con la direttiva di gennaio la sfida è di arrivare almeno a 40 ore annue. I dipendenti possono accedere a una serie di programmi messi a punto dal dipartimento della Funzione pubblica tra i quali: Syllabus, la piattaforma che eroga corsi aggiornati, il progetto “PerformaPA” rivolto agli enti territoriali, i due programmi di alta formazione “leadership e performance” e “Essere PA”. A tutto questo si aggiungono i Poli formativi istituiti su tutto il tutto territorio nazionale con la Scuola nazionale dell’Amministrazione, le Regioni, le Università e gli enti coinvolti.A completare il quadro,centralizzazione del sistema di reclutamento, superamento di storiche disparità retributive tra amministrazioni centrali ed enti locali e ingresso dei giovani degli ITS Academy. A questo proposito, il ministro ha sottolineato: “Oggi più che mai è necessario attrarre i giovani perché abbiamo bisogno della loro visione e delle loro capacità per cogliere tutte le sfide del nostro tempo. Per farlo siamo partiti dal reclutamento, riducendo i tempi di selezione da 780 giorni a circa 180 e potenziando il portale inPA, l’unica porta di accesso alla Pubblica amministrazione che oggi conta più di 2 milioni di persone iscritte.”Il ministro ha poi premiatola competizione nazionale lanciata dal dipartimento della Funzione pubblica per favorire la crescita professionale dei dipendenti pubblici. “Le Olimpiadi di Syllabus offrono l’opportunità di mettersi in gioco, capire le potenzialità e colmare eventuali gap. Iniziative come queste supportano le nostre persone in un percorso di valorizzazione per una Pubblica amministrazione pronta a guidare il Paese verso un sentiero di sviluppo e crescita”, ha concluso il ministro.