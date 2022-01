Peloton ferma produzione cyclette per scarsa domanda. Crolla in borsa

Peloton

Peloton Interactive

(Teleborsa) - Quello che era stato uno dei titoli "vincitori" della pandemia, sta attraversando il suo momento più buio., azienda statunitense che vende cyclette e tapis roulant da migliaia di dollari e corsi a distanza di fitness, è crollato a Wall Street dopo che CNBC ha riportato che la società, mentre cercherà di mettere a punto soluzioni per controllare i costi.Peloton prevede di sospendere la produzione del prodottoper due mesi, da febbraio a marzo, mentre ha già interrotto la produzione della sua più costosaa dicembre e lo farà fino a giugno. Non produrrà il suo tapis roulantper sei settimane, a partire dal mese prossimo, e non prevede di produrre macchinenell'anno fiscale 2022, secondo i documenti interni visionati dall'emittente tv americana.Le difficoltà odierne, in cuistava allontanando i consumatori dai suoi prodotti. Le azioni avevano già perso l'80% del loro valore rispetto al massimo storico toccato a gennaio 2021 (oltre 167 dollari per azione), bruciando 40 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato nell'ultimo anno. Il titolo, con il crollo odierno, è sceso al di sotto della soglia di 29 dollari, il prezzo della sua offerta pubblica iniziale nel settembre 2019.Peloton starebbe ora, ha appreso CNBC. Il morale è ai minimi storici - ha affermato un dipendente, che ha chiesto l'anonimato per poter parlare liberamente - L'azienda si sta esaurendo così velocemente."Seduta drammatica per, che si posiziona a quota 26,42 dollari con una. Il titolo, dopo essere sospeso al ribasso, è sceso anche fino a 23,25 dollari per azione della seduta odierna. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 22,24 e successiva a 18,05. Resistenza a 41,01.