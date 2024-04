SdR, Resti (Bocconi): problema imprese è scarsa diversificazione fonti di finanziamento

(Teleborsa) - "Spesso si pensa alle nostre aziende come a realtà molto indebitate ma il". Lo ha affermato, Professore del Dipartimento di Finanza dell'Università Bocconi, nella conferenza Assogestioni "Il risparmio si fa impresa" alla 14esima edizione del Salone del Risparmio.Il vero problema del tessuto produttivo, secondo Resti, risiede piuttosto nella ", nella dipendenza eccessiva dalle banche e nella difficoltà di accesso al credito".L'accademico ha quindi indicato le due leve più efficaci per far crescere i canali alternativi, dal private equity ai fondi: "e lavorare sulla propensione ad assumere rischio in cambio di un extra-rendimento più elevato".