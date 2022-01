Recordati prosegue il programma di buy-back

Recordati

il gruppo farmaceutico

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie diavviato in data 1 novembre 2021, in forza della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 20 Aprile 2021, finalizzato all'acquisto di azioni proprie da destinare a servizio dei piani di stock options rivolti al management del Gruppo già adottati dalla Società e di quelli che dovessero essere adottati in futuro, la Società ha reso noto di aver, tra il 10 e il 14 gennaio 2022, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 54,0379 euro.Al 14 gennaio, Recordati detiene 3.219.314 azioni proprie pari all'1,539% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 51,6 euro.