KKR acquista il produttore di biciclette Accell per 1,6 miliardi di euro

(Teleborsa) -, produttore di biciclette quotato sulla borsa di Amsterdam, e un consorzio guidato da KKR hanno siglato un accordo che prevedein circolazione della società per 58 euro in contanti, pari a un premio del 26% rispetto alla chiusura di venerdì. Ciò rappresenta un. L'offerta è soggetta a determinate condizioni e dovrebbe concludersi alla fine del secondo trimestre o all'inizio del terzo trimestre del 2022. L'obiettivo è ildella società."Con questo consorzio come nostro nuovo azionista, avremo unper accelerare il lancio della nostra roadmap strategica, migliorare la nostra presenza globale,e sfruttare ulteriormente la nostra scala", ha commentato Ton Anbeek, CEO di Accell Group.Teslin, uno dei maggiori azionisti di Accell con una quota del 10,8%, fa parte del consorzio di KKR. Hoogh Blarick, che detiene circa il 7,5% delle azioni della società olandese, ha già affermato di sostenere l'operazione. "Con Accell Group, il consorzio si impegna arafforzando la posizione di leadership dell'azienda nel mercato europeo delle e-bike e continuando a far crescere i suoi marchi storici", ha detto Daan Knottenbelt, Head of Benelux presso KKR.Intanto, il prezzo delle azioni si è quasi portato al valore dell'offerta. È infatti ottima la performance disu Euronext Amsterdam, dove si attesta a 57,2 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 57,43 e successiva a 57,83. Supporto a 57,03.