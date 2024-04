TIM, al via offerta di scambio su bond in vista lancio Netco

TIM

(Teleborsa) -, Telecom Italia Finance e Telecom Italia Capital, hanno annunciato l’avvio in data odierna di un invito rivolto agli obbligazionisti ad offrire in scambio fino ad un valore nominale complessivo di 5 miliardi di euro dei titoli obbligazionari, in vista del closing dell'operazione NetCo con KKR.L'operazione, un liability managent exercise, permetterà al gruppo di trasferire parte del debito sulla futura società della rete.L'offerta riguarda obbligazioni con scadenze a partire dal 2026 e al lancio è stato fissato a 5 miliardi l'ammontare di bond TIM che potranno essere scambiati per diventare al closing con KKR creditori della nuova società della rete.