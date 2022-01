AdR, Bassato: "con Caritas prosegue viaggio di solidarietà per aiutare persone in difficoltà"

(Teleborsa) - Un punto di pace per tutte le persone che viaggiano:, alla presenza di, amministratore apostolico della Diocesi suburbicaria di Porto-Santa Rufina. Nel corso dell'evento Teleborsa ha intervistato"Assolutamente sì è un giorno di festa. Siamo al centro del Terminal 1, nell'ambito dei tanti interventi che migliorano l'aeroporto di Fiumicino, che portiamo avanti ormai da diversi anni, di espansione e di ampliamento dei servizi. Abbiamo un qualche cosa che spicca che è la nuova cappella aeroportuale che si unisce alla parrocchia posta al di fuori dei Terminal e abbiamo avuto l'onore, con la comunità religiosa dell'aeroporto, di poterla inaugurare. Siamo molto contenti di questo"."Per AdR è una cosa molto importante, un accordo che si rinnova per la terza volta. Dal 2016 con, con i, con molti, abbiamo intrapreso un percorso di avvicinamento alle persone in difficoltà all'interno dei nostri scali e alle persone senza fissa dimora. Li riceviamo, li conosciamo, trattiamo le loro urgenze i loro bisogni primari, abbiamo una casa di accoglienza gestita dal nostro Parroco dalla Caritas e troviamo in molti casi anche un modo per migliorare la vita di queste persone ricongiungendoli con i loro affetti. Diverse centinaia di persone ormai in questi sei anni hanno potuto beneficiare di questo protocollo di accoglienza ed è una cosa che ci rende molto orgogliosi".