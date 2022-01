Fabilia Group, Franco Buganè entra in CdA

Fabilia Group

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore del turismo alberghiero, ha, mediante cooptazione,. Il nuovo membro del CdA resterà in carica fino alla prossima assemblea dei soci e sostituisce Deborah Setola, che si era dimessa lo scorso 1° dicembre 2021 per sopraggiunti e improrogabili impegni di carattere personale e professionale.Franco Buganè, laureato in Economia e Commercio con indirizzo in Finanza Aziendale presso l'Università Cattolica di Milano, è stato responsabile dell'Ufficio Titoli di Borsa della Banca Commerciale Italiana in Monza, consulente finanziario presso Rasbank e vanta una comprovata