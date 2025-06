Prada entra nel capitale di Rino Mastrotto

(Teleborsa) -e ilhanno annunciato la firma di un accordo vincolante finalizzato all’ingresso di Prada nel capitale sociale di Rino Mastrotto Group. L’operazione prevede il conferimento in Rino Mastrotto Group da parte del Gruppo Prada del 100% di– previo acquisto delle azioni non ancora detenute - e di. Il Gruppo Prada si impegna anche con un, a fronte di una partecipazione di minoranza complessivamente pari al 10% del capitale sociale di Rino Mastrotto Group.Con questa operazione Rino Mastrotto - gruppo specializzato nella fornitura di materiali e servizi bespoke per un’ampia gamma di segmenti lusso e partner di riferimento per diverse maison di moda - consolida ulteriormente il legame con il Gruppo Prada, favorendo unodi lungo periodo.Ilè previsto tra la fine del secondo e l’inizio del terzo trimestre del 2025 ed è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive."Questa operazione dimostra la volontà della nostra azienda di continuare a investire nel segmento del lusso; l’ingresso del Gruppo Prada nel nostro capitale sociale avvalora la lunga collaborazione e la stima reciproca e porta una più ampia visione industriale mirata alla crescita di lungo periodo", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Rino Mastrotto Group."Con l’ingresso in Rino Mastrotto rafforziamo il presidio di una fase altamente strategica del processo produttivo. I nostri gruppi condividono la passione per qualità, innovazione e sostenibilità, e siamo felici di promuovere sinergie e il consolidamento per rafforzare la filiera e il Made in Italy", ha aggiunto, Presidente e Amministratore Esecutivo del Gruppo Prada.