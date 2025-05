Mare Group investe 1 milione di euro per almeno il 10% post-IPO di TradeLab

Mare Engineering Group

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, ha(e con i suoi soci Luca Pellegrini, Massimo Emilio Viganò e Paolo Donnino Quirino Bertozzi)che riguardano l'impegno di investimento vincolante nell'ambito del collocamento strumentale all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan delle azioni ordinarie di TradeLab, la presenza nel CdA di TradeLab di un amministratore designato da Mare per l'intera durata del patto e una partnership tecnologica volta a valutare ogni opportunità esistente o futura di sinergie produttive, tecnologiche e commerciali.In particolare, l'accordo prevede l'ingresso di Mare Group nel capitale di TradeLab, attraverso la sottoscrizione, nell'ambito del collocamento istituzionale funzionale all'IPO, di una. Il controvalore complessivo dell'investimento sarà compreso tra 0,9 e 1,1 milioni di euro. TradeLab ha chiuso il 2024 con un Valore della Produzione di 5,9 milioni di euro.A Mare Group viene attribuito unpromossi da TradeLab, che valuterà in via prioritaria l'impiego di asset innovativi del Gruppo - inclusa la piattaforma proprietaria Delfi.ai - con possibilità di integrazione o acquisizione."Stiamo costruendo un ecosistema sempre più evoluto in cui dati e tecnologie proprietarie siano leve per la trasformazione dei processi decisionali e operativi - ha detto- In TradeLab abbiamo riconosciuto un interlocutore affine per visione, profondità analitica e capacità di interpretare l'evoluzione dei mercati, con la capacità di presidiare verticalmente ladomanda. Inoltre, TradeLab è in una fase di trasformazione del modello di business verso un modello scalabile e SaaS basato supiattaforme, in Mare Group abbiamo tutte le competenze tecnologiche e gli asset proprietari, tra cui Delfi.AI, per permettere a TradeLabun'esecuzione efficiente e rapida massimizzando la creazione di valore".Ladi TradeLab su Euronext Growth Milan è attesa